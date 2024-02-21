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росії не вистачить сил, щоб захопити всі території Донецької та Луганської областей до кінця року – Буданов

21 лютого 2024, 13:51
росії не вистачить сил, щоб захопити всі території Донецької та Луганської областей до кінця року – Буданов
Фото: LIGA.net
Він зазначив, що ситуація для Збройних Сил України на полі бою є складною, але в росії теж є проблеми.

росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети — повного захоплення Донецької та Луганської областей цього року, заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. 

Про це Буданов заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому у середу, 21 лютого.

"У них немає сил", — заявив керівник ГУР.

За його словами, професійна російська армія значною мірою була знищена ще на початку повномасштабного вторгнення, а наразі рф кидає в "суїцидальні атаки" непідготовлених військових.

Також Буданов зазначив, що рф стала використовувати артилерійських снарядів більше, ніж може виготовити. До того ж танки, які росія минулого року поставила на озброєння, є застарілими.

Очільник українського ГУР наголосив виданню, що останніми тижнями активність ракетних обстрілів українських міст з боку окупантів знизилась через скорочення російських поставок.

 

Посилаючись на слова Буданова, західні аналітики роблять висновок, що Україна зможе розпочати ще один контрнаступ проти ослабленого ворога у 2025 році. Для цього українські військові мають вести розумну оборонну битву, виснажуючи ворога та одночасно відновлюючи свої сили.

Також у нещодавньому дослідженні лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute зазначалось, що російські збройні сили, ймовірно, досягнуть піку наприкінці року. У 2025 році вони зіштовхнуться з браком боєприпасів і бронетехніки.

Будановконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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