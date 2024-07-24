росія бреше про свою економічну силу – вісім євроміністрів

В путінській військовій економіці радянського зразка не все так райдужно, як москва намагається переконати нас.

Вісім міністрів фінансів країн Європейського Союзу заявили, що рф поширює неправдивий наратив про силу своєї економіки, а західні санкції насправді вдарили по її військовій машині, хоча їх потрібно посилювати надалі.

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Guardian.

Міністри заявили, що економіка росії все більше орієнтується на військову промисловість, яку підтримують значні фіскальні стимули.

Проте таке джерело зростання не є нескінченним, а низький рівень безробіття тисне на ринок праці тоді, як слабкий рубль збільшує ціни імпорту.

"Заборона на експорт бензину та цукру, скорочення удвічі Фонду національного добробуту, виведення з країни мільярдів доларів попри обмеження на рух капіталу", - написано в статті.

Міністри кажуть, що те, що можна сприйняти і помилково вважати "поштовхом" до російського зростання, насправді є початком ресовєтизації економіки.

Вони також прогнозують кремлю перегрів економіки, стагнацію приватного сектору, зростання інфляції і виснаження валютних резервів.

Журналісти пиушуть, що санкції Євросоюзу мають вплив, адже вони "змінили географію зовнішньої торгівлі рф і обмежили її доступ до пріоритетних товарів для ведення бойових дій".

Проте "необхідні подальші кроки для стримування росії та підтримки України".

Міністри закликали до більш рішучих кроків із використання заморожених активів москви, посилення санкцій "у стратегічно важливих секторах, таких як енергетика, фінанси і технології", а також посилення ефективності та запобігання ухилянням від цих обмежень.

"Зокрема необхідно посилити контроль за дотриманням верхньої межі ціни на російську сиру нафту, оскільки все ще триває її торгівля понад верхню межу в 60 доларів за барель. Також важливо запровадити дзеркальні санкції проти Білорусі та посилити тиск на інших головних пособників обходу санкцій у Східній Азії та на Близькому Сході", – кажуть міністри.

Колонку підписали міністри фінансів та економіки Швеції Елізабет Свантессон, Данії - Стефані Лозе, Естонії - Март Вирклаєв, Фінляндії Рікка Пурра, Латвії - Арвілс Ашераденс, Литви - Гінтаре Скайсте, Нідерландів - Елко Хейнен і Польщі - Анджей Доманський.