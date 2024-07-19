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росія досі заробляє великі гроші на експорті енергоносіїв

19 липня 2024, 19:35
росія досі заробляє великі гроші на експорті енергоносіїв
Фото: Reuters
Фактичні втрати російського енергоекспорту складають лише близько третини від довоєнного рівня.
Попри безпрецедентні санкції з боку Заходу, росія досі фінансує свою військову машину за рахунок надходжень від експорту енергоресурсів.
 
Про це пише Foreign Policy.
 
Видання зауважує, що росія експортує нафту, природний газ та вугілля на найбільші ринки Азії, зокрема в Китай та Індію.
 
"Навіть Європа, яка здебільшого відмовилася від російського газу після вторгнення, нишком купує набагато більше всякого із танкерів, щоб задовольнити власні енергетичні потреби, опосередковано допомагаючи фінансувати загарбника", – йдеться у статті. 
 
російські доходи від експорту енергоресурсів до війни становили близько 1 мільярда євро на день, і вся гама санкцій знизила цей показник до 660 мільйонів євро станом на червень цього року, і ці показники залишаються напрочуд стабільними протягом останніх 18 місяців. 
 
Найдраматичніше скорочення відбулося в експорті природного газу. Але експорт нафти та нафтопродуктів, які становлять найбільшу частину російських продажів, залишився практично незмінним після початкового удару в перші місяці після запровадження західних санкцій, а державні доходи навіть трохи виросли завдяки зростанню світових цін на нафту.
 
росія продовжує експорт нафти, просто ігноруючи встановлену "Великою сімкою" стелю ціни у 60 доларів. Це відбувається зокрема через використання росіянами так званого тіньового флоту танкерів. 80% російського морського експорту сирої нафти перевозиться такими суднами, які не мають прямих зв’язків із країнами західного світу.
 
Але не тільки нафта підживлює геноцидну війну росії. Деякі європейські країни, зокрема Угорщина, Австрія та Словаччина, все ще сильно залежать від імпорту російського газу, який надходить через Україну і Туреччину.
 
Крім того, російський газ повертається в Європу у скрапленому вигляді на танкерах. Його імпорт до ЄС цього року зріс на 24% порівняно з минулим роком, особливо до великих західноєвропейських країн, таких як Франція, Іспанія та Бельгія. Саме ЄС купує половину всього російського експорту СПГ. 
війна в Україніенергетичні компаніїросія окупанти

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