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росія готує флот і авіацію до блокування районів Чорного моря – медіацентр Міноборони

26 липня 2023, 17:55
росія готує флот і авіацію до блокування районів Чорного моря – медіацентр Міноборони
Фото: АР
Зокрема, окупанти відпрацьовують блокування морських районів, виявлення та знищення кораблів.

росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Про це повідомляє Military Media Center.

Зазначається, що російські війська активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Противник відпрацьовує блокування морських районів, а також виявлення й знищення кораблів. 

"Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків", – йдеться у повідомленні.

Аналогічні припущення висувалися в сьогоднішньому зведенні британської розвідки.

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