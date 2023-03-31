росія хоче отримати зброю в КНДР в обмін на продовольство – Білий дім
Він заявив, що росія прагне отримати запаси боєприпасів у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.
Повідомляє Politico.
росія прагне отримати більше боєприпасів від КНДР, аби посилити військові дії в Україні, вважає Кірбі і додав, що, найімовірніше, в обмін на північнокорейські боєприпаси москва надішле продовольство.
"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея буде надавати подальшу підтримку і військові операції Росії проти України, і у нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї", – розсказав координатор зі стратегічних комунікацій.
Про постачання зброї в росію з Північної Кореї вперше заговорили ще минулого року.