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ПОЛІТИКА

росія хоче відновити свій вплив у Молдові та використати її у війні проти України – глава МВС

13 червня 2023, 10:46
росія хоче відновити свій вплив у Молдові та використати її у війні проти України – глава МВС
Фото: ria.ru
Контроль рф над Молдовою може означати додаткову вразливість для України.

Міністр внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко заявила, що рф хоче відновити свій вплив у країні та використати це, у тому числі й у війні проти України. 

Про це повідомляє NewsMaker.

За словами Ревенко, загроза зберігається не лише для Молдови, а й для усього європейського континенту.

На її думку, москва хоче відновити вплив у регіоні, оскільки географічне положення Молдови є потенційно важливим плацдармом для рф щодо ЄС.

"Контроль над Молдовою означає додаткову вразливість для України", - додала Ревенко.

Вона пояснила, що вплив на Молдову дозволив би рф, з одного боку, отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого — контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

Крім того, на думку Ревенко, це відкрило б москві «додаткові можливості для шантажу» та спровокувало б активізацію сил у придністровському регіоні. А все це стало б військовою перевагою рф у війні проти України, додала міністр.

За її словами, наразі немає необхідного ступеня усвідомлення та розуміння того, що ця загроза досягає таких масштабів, за яких необхідно перейти до спільної політики, а не лише державної, секторальної.

"Звідси й негайне рішення Міністерства внутрішніх справ розширити сферу свого втручання не лише на рівні аналізу, а й дій", - пояснила Ревенко.

Вона нагадала, що москва веде у Молдові гібридну війну. Зокрема, це можна побачити у маніпулюванні населенням, його радикальному настрої, різних немирних демонстраціях та у новинах і фейках. Ревенко наголосила, що наразі головне завдання уряду Молдови — боротьба з цим.

Раніше повідомлялось, що Україна і Молдова побудують стратегічний мостовий перехід через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць.

Молдоварф тероризмвійна в Україні

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