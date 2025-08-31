Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія може посилити атаки на Україну, готуючи удар по енергетиці перед зимою — ISW

31 серпня 2025, 11:56
росія може посилити атаки на Україну, готуючи удар по енергетиці перед зимою — ISW
Фото: aa.com.tr
За оцінкою експертів ISW, російське керівництво накопичувало безпілотники та ракети під час підготовки до саміту лідерів США та рф на Алясці.

Найближчими тижнями росія, ймовірно, активізує повітряні удари по Україні, зокрема з метою погіршення стану енергетичної інфраструктури, попереджає Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою експертів ISW, російське керівництво накопичувало безпілотники та ракети під час підготовки до саміту лідерів США та рф на Алясці. Водночас обмежені удари по Україні покликані створити хибне враження про готовність росії до переговорів перед адміністрацією США.

"росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати поповнені запаси ракет і безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, після зустрічі владіміра путіна та Дональда Трампа на Алясці армія рф вже кілька разів завдавала масованих ударів дронами та ракетами по українських містах. Так, у ніч на 28 серпня Київ зазнав атак балістичними та крилатими ракетами, а також безпілотниками. В одному з епізодів влучання по п’ятиповерхівці призвело до загибелі понад 20 людей.

