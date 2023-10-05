росія може використовувати морські міни для атак на цивільні судна в Чорному морі – МЗС Британії

За оцінками Британії, росія прагне атакувати цивільні судна, які прямують через український "гуманітарний коридор".

росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство у Чорному морі, зокрема встановлювати морські міни на підходах до українських портів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Воно пояснило, що оприлюднило цю інформацію, аби запобігти атакам на цивільні судна.

За оцінками Британії, росія прагне атакувати цивільні судна, які прямують через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Лондон заявив, що працює з Україною та іншими партнерами, аби підвищити безпеку судноплавства. росія прагне уникати прямих нападів, щоб у всьому звинувачувати Україну.

Британія наголошує, що створила можливості розвідки та спостереження для моніторингу активності росії в Чорному морі. Ці можливості допоможуть визначити та виявити будь-які подальші напади росії на цивільне судноплавство чи інфраструктуру.

11 вересня Британія повідомила, що росія 24 серпня намагалась атакувати цивільне вантажне судно в порту Чорного моря. Дві ракети "Калібр", які росія запустила з Чорного моря, цілились у вантажне судно, що стояло в порту під ліберійським прапором, однак їх успішно збила ППО.