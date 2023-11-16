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росія "засилає" в Естонію нелегалів зі своєї території

16 листопада 2023, 19:27
росія
Фото: err.ee
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що в Естонію з росії намагались потрапити 8 громадян Сомалі, які не мають права на в'їзд.

Про це повідомляє ERR.ee.

"Естонія проявляє надзвичайну пильність. Сьогодні вранці між 8:00 і 9:30 вісім громадян Сомалі намагалися в'їхати в Естонію через Нарву. Через відсутність шенгенської візи або посвідки на проживання їм було на кордоні оформлено заборону на в'їзд, їх відправили назад до Російської Федерації. Ці особи не висловили бажання отримати міжнародний захист", - заявив Ляенеметс.

Він додав, що по інший бік російського кордону на прикордонних пунктах було помічено ще кілька подібних осіб, але не в дуже великій кількості. 

"Можливо, там щось відбувається. На даний момент ситуація не набула подальшого розвитку. Департамент поліції та прикордонної охорони ефективно бореться з різноманітними і навіть найнезначнішими проявами міграційного тиску, щоб не допустити ескалації", - вважає міністр внутрішніх справ Естонії. 

За його словами, громадяни Сомалі навряд чи самі все це придумали. 

"Як я вже сказав, без відповідних прав вони не зможуть перетнути російський кордон. Наш посил полягає в тому, що через Естонію в такий спосіб не можна в'їхати до Європейського союзу", - сказав Ляенеметс. 

За словами міністра, Естонія також координує свою діяльність із Фінляндією, яка також останнім часом фіксує зростання спроб в'їзду з росії мігрантів без необхідних в'їзних документів.

Нагадаємо, що 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами російської федерації.

 

росія нелегали естонія

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