росія націлена на розгром контрнаступу мінами, артилерією та авіацією – WP

Поки Україна готувалася до контрнаступу, збираючи західну зброю і відправляючи свої війська на навчання в країни НАТО, росія витратила щонайменше сім місяців на підготовку до цього потенційно вирішального етапу війни. Вона накопичувала резерви, артилерійську і авіаційну підтримку, боєприпаси і паливо, а також закуповувала більше безпілотників.

Про це повідомляє Washington Post.

російські війська на південному сході України також викопали лінії окопів і звели укріплення вздовж усієї 1000-кілометрової лінії фронту, від Запоріжжя до Бєлгородської області.

Військові експерти сказали, що масивна мережа оборонних споруд має слабкі місця, але вона вже сповільнює наступальні операції і створює проблеми для української армії, змушуючи її намагатися прорватися вузькими шляхами. Це дозволяє росії перегрупуватися і точніше цілитися.

Деякі аналітики і навіть деякі українські військові вважають, що Київ ще не розгорнув повноцінний контрнаступ і стримує більшість своїх ударних бригад.

"Навіть якщо це правда, інші експерти кажуть, що військові невдачі росії минулого року створили хибне уявлення про її слабкість. Наступальні операції набагато складніші, і армії, які атакують, зазнають набагато більших втрат, ніж та сторона, яка обороняється", - пише Washington Post, наголошуючи, що зараз саме Україна намагається атакувати.

росія побудувала стільки укріплень, що їй навіть не вистачає військ, щоб розмістити їх уздовж усіх своїх оборонних ліній, - кажуть аналітики. Лабіринтів окопів і загороджень особливо багато в Запорізькій області, яка стала ключовою віссю для українського контрнаступу. Море наземних мін також розкидане на південному сході України.

росія і Україна зіштовхнулися з виснаженням запасів артилерійських боєприпасів. росія накопичувала снаряди, що, ймовірно, стало причиною конфлікту між кадровими військовими і ватажком найманців "Вагнера" Євгенієм Прігожиним, який звинуватив Міністерство оборони рф в тому, що його бійці не отримують необхідних боєприпасів.

російські війська також активніше використовують авіацію.

"Хоча росія має кількісну перевагу у військово-повітряних силах і артилерії, москві не вистачає живої сили, озброєння, командирів і стійкої, ефективної командної структури", - сказав військовий експерт Jamestown Foundation Павєл Лузін.

За останні місяці москва зміцнила свою командну структуру і дисципліну, яка, здавалося, перебувала в хаосі протягом більшої частини минулого року.

"Деякі підрозділи в Запоріжжі дійсно зосереджені. Я не бачу паніки на російських позиціях", - сказала Массікот.

За власним визнанням путіна, ще однією проблемою для росії стала нестача озброєння і техніки, особливо стратегічно важливих видів озброєння, таких як ракети великої дальності, безпілотники "Орлан" і танки. москва закупила безпілотники в Ірані і різні компоненти в Китаї, але ці поставки не можуть зрівнятися з військовою допомогою, яку Україна отримала від західних країн.

"Нам багато чого потрібно. За основними видами озброєнь наше виробництво за рік збільшилося в 2,7 рази. А по найбільш затребуваним позиціям - в десятки разів!", - похвалився путін.

Аналітики, опитані The Washington Post, кажуть, що ще занадто рано робити будь-які прогнози щодо результату контрнаступу, оскільки українська армія все ще стоїть перед своїм головним випробуванням: прорватися до російських ліній і вистояти в широкомасштабних піхотних боях.

"Існує теорія, що якщо українські війська зіткнуться з російськими солдатами, то це призведе до ще одного колапсу на кшталт харківського. росія хоче цього уникнути. Тому її мета - тримати українців якомога далі за допомогою мін і артилерійських ударів", - пояснила експерт RAND.