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росія пошкодила понад 280 об'єктів портової інфраструктури України

13 вересня 2024, 17:11
росія пошкодила понад 280 об'єктів портової інфраструктури України
Фото: Укрінформ
З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад 100 тис. т зернових вантажів.
Від початку повномасщтабної війни росія здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру. Загалом рф знищила та пошкодила понад 280 об’єктів.
 
Про це повідомив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач під час міжнародної конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects, пише Укрінформ.
 
"На жаль, практика атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна з боку країни-агресора є системною. За час повномасштабної війни вже відбулось понад 50 таких атак із використанням ракет та дронів, знищено та пошкоджено понад 280 об’єктів інфраструктури та 17 цивільних суден", — йдеться в повідомленні.
 
За інформацією Деркача, росія  з 4 лютого 2022 року знищила понад 100 тис.т зернових вантажів.
 
Водночас, Україна залишається одним з найбільших світових експортерів агропродукції у світі. 
 
За час існування Українського морського коридору оброблено вже 2 523 суден і перевантажено понад 68 млн т вантажів. З них 46 млн т агропродукції пішли на експорт до понад 46 країн світу.

 

війна в Україніросія окупантипорт

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