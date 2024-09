росія пошкодила понад 280 об'єктів портової інфраструктури України

Від початку повномасщтабної війни росія здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру. Загалом рф знищила та пошкодила понад 280 об’єктів.

Про це повідомив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач під час міжнародної конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects, пише Укрінформ.