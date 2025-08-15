росія посилює атаки по українських медиках і рятувальниках – Sky News

У липні російські окупаційні війська втричі збільшили кількість атак по українських надзвичайниках. За місяць зафіксовано 16 таких атак.

Зазначається, що російські війська відкрито публікують кадри ураження транспорту українських рятувальників. Загалом від січня 2024 року команда Sky News Data & Forensic виявила 82 випадки атак на автомобілі українських служб з боку росії, аналізуючи пресрелізи.

При цьому у це число не увійшли випадки, коли рятувальні автомобілі були ціллю російських військ, але не були уражені. Також не враховані атаки на співробітників екстрених служб, де не фігурував транспорт.

Велика кількість інцидентів свідчить про систематичні атаки рф і на цивільний медичний персонал, що прямо заборонено Женевською конвенцією.

"росіяни націлюються на машини швидкої допомоги, щоб підірвати волю українців до боротьби. Вони хочуть переконати українців не ставати медиками, не бути волонтерами, вони хочуть зробити це якомога небезпечнішим, і вони не мають поваги до людського життя, тому вони не будуть дотримуватися жодних міжнародних законів", – сказала в інтерв'ю Sky News Мелінда Харінг, старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council.

Вона також наголосила, що росія віддає перевагу тактиці подвійного удару: відбувається атака, рятувальники

виїжджають на місце, а потім "відбувається другий удар, щоб знищити рятувальників".