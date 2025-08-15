Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія посилює атаки по українських медиках і рятувальниках – Sky News

15 серпня 2025, 09:09
росія посилює атаки по українських медиках і рятувальниках – Sky News
Фото: УНН
Оператори російських дронів мають чітке уявлення про те, кого вони атакують
У липні російські окупаційні війська втричі збільшили кількість атак по українських надзвичайниках. За місяць  зафіксовано 16 таких атак.
 
Про це пише Sky News.
 
Зазначається, що російські війська відкрито публікують кадри ураження транспорту українських рятувальників. Загалом від січня 2024 року команда Sky News Data & Forensic виявила 82 випадки атак на автомобілі українських служб з боку росії, аналізуючи пресрелізи.
 
При цьому у це число не увійшли випадки, коли рятувальні автомобілі були ціллю російських військ, але не були уражені. Також не враховані атаки на співробітників екстрених служб, де не фігурував транспорт.
 
Велика кількість інцидентів свідчить про систематичні атаки рф і на цивільний медичний персонал, що прямо заборонено Женевською конвенцією.
 
"росіяни націлюються на машини швидкої допомоги, щоб підірвати волю українців до боротьби. Вони хочуть переконати українців не ставати медиками, не бути волонтерами, вони хочуть зробити це якомога небезпечнішим, і вони не мають поваги до людського життя, тому вони не будуть дотримуватися жодних міжнародних законів", – сказала в інтерв'ю Sky News Мелінда Харінг, старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council.
 
Вона також наголосила, що росія віддає перевагу тактиці подвійного удару: відбувається атака, рятувальники
виїжджають на місце, а потім "відбувається другий удар, щоб знищити рятувальників".
 
"росія досить агресивно використовує цю тактику в Україні. Ми бачили це в Одесі, ми бачили це в Запоріжжі, ми бачили це в Дніпрі та Харкові. У кожному великому місті", – каже Харінг.
 
Максим Курчик, голова Херсонської обласної муніципальної служби з надзвичайних ситуацій також заявив, що окупанти "люблять наносити подвійні удари, коли ми прибуваємо на місце, і намагаються атакувати нас знову":
 
Віталій Побережний, дослідник української слідчої групи Truth Hounds, сказав Sky News, що оператори російських дронів мають чітке уявлення про те, кого вони атакують. Вони бачать форму і позначки медиків та рятувальників, які важко з чимось сплутати. 
 
Увагу на російські атаки по надзвичайних службах України звертали і в  Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). Там це назвали воєнним злочином.
 
"Здійснення нового удару по тому самому місцю або об'єкту в той час, коли медичні працівники та інші рятувальники, як відомо або можна передбачити, перебувають на місці події для надання допомоги жертвам, викликає серйозну стурбованість, як мінімум, щодо відсутності достатніх запобіжних заходів, необхідних згідно з МГП [міжнародним гуманітарним правом] для мінімізації шкоди, заподіяної цивільному населенню. Якщо задокументовані атаки були проведені з метою вбивства або поранення рятувальників або інших цивільних осіб, вони становлять навмисні атаки на цивільних осіб, що є воєнним злочином", – мовиться у звіті за липень 2024 року. 
 

 

