росія розганятиме соцмережами фейки про український контрнаступ

москва активізовує інформаційно-психологічні операції про український контрнаступ.

Для цього вже підготовлені фейкові фото і відео про підбиту техніку, загиблих та полонених.

Про це Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє у Telegram-каналі.

"Увага! СтратКом ЗСУ попереджає. російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції. На російських Телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України і власних формувань", – йдеться у дописі.

Зазначається, що з метою деморалізації українців і введення в оману спільноти російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу немає.

"Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", – заявили у СтратКомі і нагадали, що достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генштабу, структур стратегічних комунікацій і від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗСУ.