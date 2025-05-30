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росія в ООН вказала умови для припинення вогню

30 травня 2025, 20:02
росія в ООН вказала умови для припинення вогню
Фото: РБК
москва пропонує Києву провести переговори 2 червня у Стамбулі.

Уряд рф у Раді безпеки ООН хоче припинення постачання західних озброєнь, а також припинення мобілізації в Україні як основні умови перемир’я. 

Про це заявив на засіданні Ради безпеки постпред рф при ООН Василь Небензя.

Російський політик вказав про необхідність усунення "першопричин" війни. 

Він додав, що москва пропонує провести російсько-українські переговори 2 червня у Стамбулі і "обмінятися там меморандумами" щодо бачення умов перемир’я.

Небензя сказав, що нібито існує фаланга "незацікавлених" у мирі. За його словами мова про президента України Володимира Зеленського  і "партію війни" в Європі.

Також він вважає, що росія здійснює удари по об’єктах ВПК в Україні і назвав їх "замаскованими військовими об'єктами".

Постпреда рф ще пригрозив Німеччині за зняття обмежень на використання далекобійної західної зброї для ударів по військових об’єктах в рф і згадав Британію, яка нібито допомагає Україні планувати знищення Керченського моста, а також ще раз заявив про "наслідки" для Заходу за допомогу Україні.

Російський постпред вказав, що "повторення Мінська не буде". Серед умов припинення вогню на час перемир’я країни заходу мають "припинити постачання озброєнь", а в Україні "має бути припинено мобілізацію".

Небензя звинуватив Захід у "русофобії", але при цьому вказав, що Росія може "обговорити варіанти співіснування".

Небензя заявив про готовність кремля продовжувати та посилювати військові дії в Україні стільки, скільки їм буде потрібно. 

Міністерство закордонних справ України наголосило, що світ має відреагувати на таку позицію росії, а  міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що москва використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику.

"Це ляпас росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й США, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", - заявив він.

Київ вимагає реакцій на зухвалі заяви москва, які ставлять під загрозу мирний процес.

"Наполягаємо, що тиск на москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", - додав він.

 

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