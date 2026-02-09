Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Нововолинська: без світла понад 80 тисяч людей

09 лютого 2026, 09:43
росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Нововолинська: без світла понад 80 тисяч людей
Фото: aa.com.tr
Повідомляється, що критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів, вода подається від електромережі, на деяких котельнях також перейшли на генератори.

російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру Нововолинська Волинської області, який розташований в 5 кілометрах від кордону з Польщею.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у Telegram .

"Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює! На місті вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби", - зазначив Карпус.

За його словами, наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла. Повідомляється, що критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів, вода подається від електромережі, на деяких котельнях також перейшли на генератори.

Він також зазначив, що енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.

Карпус також зазначив, що ліцеї №2 і №7 сьогодні, 9 лютого, працюють дистанційно. Також садочки №6 і №7 дітей не приймають. Решта закладів працюють у штатному режимі.

