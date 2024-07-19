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ПОЛІТИКА

росія вразливіша, ніж здається, і Україна має шанс змінити хід війни – The Telegraph

19 липня 2024, 15:02
росія вразливіша, ніж здається, і Україна має шанс змінити хід війни – The Telegraph
Стоп росія
Перенаправлення ППО з поля бою для захисту палацу путіна свідчить про успіх використання Україною безпілотників.

Зважаючи на те, як москва переорієнтувала свою економіку на військові рейки, легко повірити, що росія має всі переваги у війні.

Але це не так, зазначає Гаміш де Бреттон-Гордон, колишній командир батальйону швидкого реагування НАТО у газеті The Telegraph.

"владімір путін був змушений посилити оборону навколо свого палацу на північ від москви, щоб захиститися від потужних ударів українських безпілотників. Супутникові знімки показують, що щонайменше сім систем протиповітряної оборони середнього радіусу дії були розміщені по периметру розлогого лісового маєтку на березі Валдайського озера", — пише де Бреттон-Гордон.

Чи схоже це на країну, яка ось-ось здобуде вирішальну перемогу? Відтоді, як безпілотникам й ракетам України дозволено вражати цілі в глибині російської території, вони знищують авіабази, нафтобази, командні пункти й — що найпомітніше — Чорноморський флот росії. Все це змусило московське військове командування, як повідомляє вашингтонський аналітичний центр Institute for the Study of War, "надати пріоритет обмеженим засобам протиповітряної оборони для прикриття тих цілей, які воно вважає особливо важливими".

Ключовим елементом успіху України у використанні безпілотників стало послаблення заборони з боку західних держав щодо ударів вглиб росії. Саме з цієї причини провалився нещодавній наступ кремля на друге місто України Харків: путінська армія була змушена зупинитися через нищівні удари безпілотників і ракет, вважає колишній командир батальйону швидкого реагування НАТО.

"По суті, росія набагато вразливіша, ніж здається на перший погляд. Київ успішно адаптував свою стратегію, враховуючи обмеженість своїх ресурсів. Те, що ми зробимо протягом наступних чотирьох місяців, може визначити безпеку Європи на кілька поколінь, і західні лідери, які вчора зустрічалися у Великій Британії [на саміті Європейської політичної спільноти], повинні розв'язати Україні руки, щоб вона змогла отримати вирішальну перевагу", — додає де Бреттон-Гордон.

війна в Україніросія загроза

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