росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – ГУР

рф використовує обладнання з Японії, Китаю та Тайваню при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначили, що відповідну інформацію зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, який відбувся до першої річниці роботи порталу War&Sanctions. До нього долучилися команди та незалежні розслідувачі з України та інших країн.

Зокрема, вони: