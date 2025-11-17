росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – ГУР
17 листопада 2025, 15:55
Фото: ГУР МОУ
рф використовує обладнання з Японії та Китаю для виробництва КАБів і ракет.
рф використовує обладнання з Японії, Китаю та Тайваню при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
У ГУР зазначили, що відповідну інформацію зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, який відбувся до першої річниці роботи порталу War&Sanctions. До нього долучилися команди та незалежні розслідувачі з України та інших країн.
Зокрема, вони:
- ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (Китай) на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб корпорації "Тактичне ракетне озброєння" ;
- встановили, що АТ "ЦНДІ Буревісник" виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI;
- з’ясували, що після початку повномасштабного вторгнення російські компанії постачали "Воткінському заводу" (виробнику "Іскандерів" та "Орєшніків") китайські верстати KEDE і WMT, а також тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.
У розвідці наголосили, що зібрані дані вже використовуються для формування міжнародних санкційних ініціатив та для обмеження виробничих можливостей російського оборонно-промислового комплексу.