росія завдала удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертви

Окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер", одна з яких влучила в укриття.

В середу, 24 вересня, російські війська завдали комбінованого удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Серед засобів ураження окупанти використали щонайменше дві балістичні ракети "Іскандер".

Про це повідомили в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Зазначається, що одна з ракет влучила безпосередньо в укриття, внаслідок чого, попри завчасно вжиті заходи безпеки, уникнути втрат не вдалося.

Точна кількість загиблих та поранених наразі не розголошується. На місці працюють екстрені служби, постраждалим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

"З метою збереження життя та здоров’я особового складу триває системна робота з посилення інженерного захисту об’єктів і навчальних центрів, полігонів та інших підрозділів. Також посилено заходи безпеки у разі нових повітряних чи ракетних атак", - заявили в командуванні.

росія регулярно атакує об’єкти інфраструктури, військові полігони та пункти базування українських військових, порушуючи міжнародне право та Женевські конвенції.