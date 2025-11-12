москва готова до таких переговорів "будь-якої миті", мовляв, якщо Київ виявить "​​політичну волю".

У росії оголосили, що вони готові до проведення переговорів у Стамбулі з Україною.

Про це тимчасовий повірений у справах росії в Туреччині Олексій Іванов сказав пропагандистському ТАСС.

"російська сторона неодноразово підкреслювала, що ми готові до продовження прямих переговорів з українською стороною, з українською делегацією. І також наші турецькі партнери незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в нашому розпорядженні, ці двері залишаються для нас відкритими", — стверджує російський посадовець.

Він заявив, що москва готова до таких переговорів "будь-якої миті", мовляв, якщо Київ виявить "​​політичну волю".

Лише напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до турецького міста Стамбул. Він оголосив, що працюватиме там та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.