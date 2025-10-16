росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС

За словами очільника "Росатому", рішення про тимчасове припинення бойових дій може бути ухвалено 17 жовтня.

Рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтів на Запорізькій атомній електростанції може бути ухвалено завтра, 17 жовтня.

Про це повідомив очільник "Росатому" Олексій Ліхачов, якого цитує Sky News.

Керівник російської державної ядерної корпорації заявив, реалізація "тихого періоду" дозволить провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач – одна з них розташована на тимчасово окупованій росією території, інша – на території, підконтрольній Україні.

"Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра", – заявив він.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту три тижні, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці. росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.