Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС

16 жовтня 2025, 17:05
росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС
Фото: nikvesti.com
За словами очільника "Росатому", рішення про тимчасове припинення бойових дій може бути ухвалено 17 жовтня.

Рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтів на Запорізькій атомній електростанції може бути ухвалено завтра, 17 жовтня.

Про це повідомив очільник "Росатому" Олексій Ліхачов, якого цитує Sky News.

Керівник російської державної ядерної корпорації заявив, реалізація "тихого періоду" дозволить провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач – одна з них розташована на тимчасово окупованій росією території, інша – на території, підконтрольній Україні.
 
"Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра", – заявив він.
 
Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту три тижні, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці. росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.
війна в Україніросія окупантиЗАЕС

Останні матеріали

Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється