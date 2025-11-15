росія знищила склад одного з найбільших фармдистриб'юторів України
15 листопада 2025, 20:15
Це вже третє влучання у склади компанії 2025 року.
У ніч на 15 листопада росіяни знову завдали удару по складах одного з найбільших фармдистриб'юторів України компанії "Оптіма-Фарм".
Про це "Економічній правді" розповіли у компанії.
Цього разу військові рф влучили у дніпровський склад "Оптіма-Фарм", який обслуговував південні області України.Склад було повністю знищено, однак ніхто зі співробітників не постраждав. Розмір завданих збитків зараз невідомий, зазначили в компанії.
Це вже третє влучання у склади компанії 2025 року. 28 серпня було зруйновано склади фармдистриб'ютора. У ніч на 25 жовтня російська балістика вщент знищила офіс і складський комплекс "Оптіма-Фарм" у Києві.