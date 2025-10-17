росіяни збили власний літак під час відбиття атаки українських дронів над Кримом

Попередньо, мова йде про Су-30СМ.

російські війська збили власний літак, коли відбивали атаку українських дронів над тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Апостроф TV".

"Так відбивали атаки українців, що в результаті вони змогли збити власний літак сьогодні над Кримом", — наголосив Плетенчук.

Інших деталей він не надав. росія офіційно також не повідомляла про інцидент, однак про інцидент писали російські військкори.

Зокрема, телеграм-канал Fighterbomber, який спеціалізується на авіації, написав, що постраждав винищувач Су-30СМ.

Він стверджує, що після запуску ракети по безпілотнику, на борту виникла пожежа, яку екіпажу не вдалося загасити. Екіпаж катапультувався.

У ніч проти 17 жовтня дрони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське в окупованому Криму. Ймовірно, там також зайнявся склад із боєприпасами.