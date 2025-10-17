росіяни збили власний літак під час відбиття атаки українських дронів над Кримом
російські війська збили власний літак, коли відбивали атаку українських дронів над тимчасово окупованим Кримом.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Апостроф TV".
"Так відбивали атаки українців, що в результаті вони змогли збити власний літак сьогодні над Кримом", — наголосив Плетенчук.
Інших деталей він не надав. росія офіційно також не повідомляла про інцидент, однак про інцидент писали російські військкори.
Зокрема, телеграм-канал Fighterbomber, який спеціалізується на авіації, написав, що постраждав винищувач Су-30СМ.
Він стверджує, що після запуску ракети по безпілотнику, на борту виникла пожежа, яку екіпажу не вдалося загасити. Екіпаж катапультувався.
У ніч проти 17 жовтня дрони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське в окупованому Криму. Ймовірно, там також зайнявся склад із боєприпасами.