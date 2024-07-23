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росіяни звели нову військову базу під Ростовом, яку можуть використовувати для забезпечення своїх бойових частин

23 липня 2024, 21:55
росіяни звели нову військову базу під Ростовом, яку можуть використовувати для забезпечення своїх бойових частин
Фото: "Схеми" (Радіо Свобода)
Ймовірно, на військовій базі у Новочеркаську дислокується 100-ий полк ЗС рф.
росіяни звели нову військову базу у місті Новочеркаськ  під Ростовом-на-Дону для ймовірного забезпечення  бойових частин рф. Базу за 200 км від лінії фронту  побудували у травні 2024 року, про що свідчать супутникові знімки Planet Labs.
 
Про це ідеться у розслідуванні "Схем".
 
Згідно супутникових знімків, нова військова база знаходиться між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" росії, яку закрили у 2011 році.
 
За інформацією "Схем", перша військова техніка з'явилася на місці, де будувалася база ще наприкінці серпня 2023 року. Тоді на об'єкті припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Майже за рік база збільшилася утричі.
 
Військовий експерт Михайло Жирохов, проаналізувавши супутникові знімки, зазначає, що це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил рф, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.
 
Журналісти "Схем" також встановили, що ймовірно ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення ЗС рф, який створили у 2024 році.
 
Основним завданням полку є доставка військових вантажів у зону бойових дій та ліквідація техногенних катастроф, пожеж та паводків.
 
Про можливу часткову передислокацію 100-го військового полку з Підмосков'я до Ростовської області, ближче до лінії фронту, може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, пишуть "Схеми".
 
Зокрема, журналістам вдалося зафіксувати на території нової військової бази в Новочеркаську мобільний телефон заступника керівника підрозділу Андрія Полухіна, а також ще кількох офіцерів полку. "Схемам" вдалося додзвонитися до кількох військовослужбовців, один із них підтвердив своє перебування у Новочеркаську.
 
Відомо, що наразі у Новочеркаську дислокується "Шторм Z", який здебільшого формується зі злочинців, яких набирають у виправних колоніях росії.

 

військові базиросія окупантивійна в Україні

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