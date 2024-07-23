росіяни звели нову військову базу під Ростовом, яку можуть використовувати для забезпечення своїх бойових частин

Ймовірно, на військовій базі у Новочеркаську дислокується 100-ий полк ЗС рф.

росіяни звели нову військову базу у місті Новочеркаськ під Ростовом-на-Дону для ймовірного забезпечення бойових частин рф. Базу за 200 км від лінії фронту побудували у травні 2024 року, про що свідчать супутникові знімки Planet Labs.

Про це ідеться у розслідуванні "Схем".

Згідно супутникових знімків, нова військова база знаходиться між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" росії, яку закрили у 2011 році.