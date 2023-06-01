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російська ФСБ звинуватила Apple у шпигунстві на користь США

01 червня 2023, 17:29
російська ФСБ звинуватила Apple у шпигунстві на користь США
Там заявили, що компанія допомагає США шпигувати в росії.

Федеральна служба безпеки рф звинуватила компанію Apple у шпигунстві для американської розвідки.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на ФСБ росії.

"Федеральною службою безпеки російської федерації спільно з ФСО росії розкрито розвідувальну акцію американських спецслужб, проведену з використанням мобільних пристроїв фірми Apple", – заявили у ФСБ рф.

Там стверджують, що російська розвідка виявила "аномалії, характерні тільки для користувачів мобільних телефонів Apple і зумовлені роботою раніше невідомого шкідливого програмного забезпечення, що використовує передбачені виробником програмні вразливості".

Зараження, як стверджує ФСБ, зазнали кілька тисяч смартфонів і навіть абоненти за межами рф.

"Крім вітчизняних абонентів, виявлено факти зараження зарубіжних номерів і абонентів, які використовують sim-картки, зареєстровані на диппредставництва та посольства в росії, включно з країнами блоку НАТО і пострадянського простору, а також Ізраїлем, САР і КНР", – кажуть у російській ФСБ.

російські спецслужби вважають, що це нібито має свідчити про "тісну співпрацю Apple з Агентством національної безпеки США", а також про те, що "декларована політика конфіденційності компанії не відповідає дійсності".

російські чиновники давно сумніваються в безпеці американських технологій. путін навіть неодноразово заявляв, що у нього немає смартфона, хоча кремль стверджує, що час від часу він користується інтернетом.

Слід додати, що раніше кремль вимагав від чиновників, які беруть участь у підготовці до президентських виборів 2024 року, припинити користуватися айфонами через побоювання, що пристрої є вразливими для західних спецслужб.

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