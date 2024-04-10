російська нафта знову торгується зі значним перевищенням цінового ліміту країн G7 – Bloomberg

Перевищення цінової стелі становить $60 за барель.

російська нафта марки Urals активно торгується зі значним перевищенням цінової стелі країн G7 у 60 доларів. російське паливо, яке експортується з портів Балтійського та Чорного морів, коштує близько 75 доларів за барель. Це пряме свідчення значних порушень західних санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Обмеження G7 вимагає, щоб будь-яка західна компанія, яка займається транспортуванням російської нафти, отримала так звану атестацію — документ, який засвідчує, що вантаж коштує 60 доларів за барель або менше. Якщо цього немає, вони не мають права надавати свої послуги.

Попри те, що нафта Urals майже весь рік трималася ціною вище 60 доларів, у квітні стрибок за межу 70 доларів ставить під сумнів довіру до цих сертифікатів для трейдерів.

У березні 23% національних поставок нафти мали страхування від втрат через ймовірні напади чи пошкодження. Такі дані надали члени Міжнародної групи P&I Clubs.

Це означає, що трейдери підтвердили б, що вартість вантажів значно нижча за оцінку Argus щодо ціни на російську нафту Urals.

Як пише видання з посиланням на анонімні джерела, США переконують, що санкції на ціну російської нафти впливають на світовий ринок, зменшуючи обсяг коштів, які кремль отримує від продажу нафти, під західними обмеженням або через тіньовий флот росії.

Сполучені Штати планують продовжувати дотримання ліміту на стелю нафти і запроваджувати санкції на судна, які належать до тіньового флоту, але не будуть цього робити у відповідь на будь-які конкретні дії щодо коливань світового ринку.