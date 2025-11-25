Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російська вугільна галузь входить у зону стійкої кризи – розвідка

25 листопада 2025, 18:55
російська вугільна галузь входить у зону стійкої кризи – розвідка
Більшість компаній працює зі збитками.
Стало відомо про суттєве поглиблення системних дисбалансів у російській вугільній галузі у третьому кварталі 2025 року. 
 
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
 
За даними відомства, 74% компаній працюють зі збитками, ще 23% повністю зупинили виробництво. Сукупний збиток сектору вже сягнув 3,32 млрд доларів і може зрости до 4,42 млрд доларів до кінця року. У СЗР вважають, що ключове погіршення ситуації ще попереду. Видобуток вугілля в росії скорочується третій рік поспіль. Торік галузь зафіксувала 1,41 млрд доларів збитків і кредиторську заборгованість у 15,1 млрд доларів. Частка збиткових підприємств становила 53%, а боргове навантаження до кінця 2025 року може зрости до 18,9 млрд доларів. Це, як підкреслили в розвідці, ускладнює доступ до фінансування та підвищує ризики ланцюгових банкрутств.
 
У СЗР зазначили, що різке погіршення перспектив пов’язане з втратою традиційних ринків збуту після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, падінням експортних цін із 148–192 доларів за тонну у 2022 році до 72–106 доларів у 2024 році, а також обмеженнями східної інфраструктури, що не дозволяє швидко переорієнтувати експорт на Азію.
 
Розвідка звернула увагу на кризові процеси й серед приватних виробників. Так, "Мечел" у третьому кварталі 2025 року скоротив видобуток на 55% — до 1,28 млн тонн, а за дев’ять місяців — на 38%. Чистий збиток компанії у першому півріччі зріс у 2,4 раза — до 5,69 млрд доларів, що стало найвищим показником із 2015 року.
 
За оцінками СЗР, компанії зі слабкими фінансовими позиціями можуть увійти в стан дефолту вже впродовж найближчих 6–12 місяців. Окремі великі приватні гравці ризикують зіткнутися з примусовою реструктуризацією або фактичним переходом під контроль держави. У відомстві додали, що тимчасові механізми підтримки, запроваджені російським урядом, не дають ефекту, а в 2026 році частка неплатоспроможних підприємств зростатиме.
розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється