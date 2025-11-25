російська вугільна галузь входить у зону стійкої кризи – розвідка

Більшість компаній працює зі збитками.

Стало відомо про суттєве поглиблення системних дисбалансів у російській вугільній галузі у третьому кварталі 2025 року.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, 74% компаній працюють зі збитками, ще 23% повністю зупинили виробництво. Сукупний збиток сектору вже сягнув 3,32 млрд доларів і може зрости до 4,42 млрд доларів до кінця року. У СЗР вважають, що ключове погіршення ситуації ще попереду. Видобуток вугілля в росії скорочується третій рік поспіль. Торік галузь зафіксувала 1,41 млрд доларів збитків і кредиторську заборгованість у 15,1 млрд доларів. Частка збиткових підприємств становила 53%, а боргове навантаження до кінця 2025 року може зрости до 18,9 млрд доларів. Це, як підкреслили в розвідці, ускладнює доступ до фінансування та підвищує ризики ланцюгових банкрутств.

У СЗР зазначили, що різке погіршення перспектив пов’язане з втратою традиційних ринків збуту після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, падінням експортних цін із 148–192 доларів за тонну у 2022 році до 72–106 доларів у 2024 році, а також обмеженнями східної інфраструктури, що не дозволяє швидко переорієнтувати експорт на Азію.

Розвідка звернула увагу на кризові процеси й серед приватних виробників. Так, "Мечел" у третьому кварталі 2025 року скоротив видобуток на 55% — до 1,28 млн тонн, а за дев’ять місяців — на 38%. Чистий збиток компанії у першому півріччі зріс у 2,4 раза — до 5,69 млрд доларів, що стало найвищим показником із 2015 року.

За оцінками СЗР, компанії зі слабкими фінансовими позиціями можуть увійти в стан дефолту вже впродовж найближчих 6–12 місяців. Окремі великі приватні гравці ризикують зіткнутися з примусовою реструктуризацією або фактичним переходом під контроль держави. У відомстві додали, що тимчасові механізми підтримки, запроваджені російським урядом, не дають ефекту, а в 2026 році частка неплатоспроможних підприємств зростатиме.