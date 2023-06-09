російські мільярдери, закриті від світу, витрачають статки в рф – Bloomberg

П’ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій промисловості та виробництві добрив є найбільшими одержувачами дивідендів у рф, отримавши від своїх компаній приблизно 10 мільярдів доларів від початку 2022 року.

Група найбільших російських олігархів отримує мільярди доларів дивідендів навіть в умовах санкцій через війну росії проти України, але справа в тому, що витрачати їх нікуди.

Про це пише Bloomberg.

За даними Bloomberg Billionaires Index, п’ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій промисловості та виробництві добрив є найбільшими одержувачами дивідендів у рф, отримавши від своїх компаній приблизно 10 мільярдів доларів від початку 2022 року.

Вони відрізняються від багатьох російських компаній, які зупинили або скасували виплату дивідендів після санкцій, пов’язаних із рішенням російського диктатора путіна вторгнутися в Україну.

У матеріалі йдеться, що, однак, ці олігархи все ще відчувають на собі ефект санкцій, коли шукають, де витратити свої доходи. Їхня ізоляція від решти світу підстьобує інвестиції в місцеві фірми, які мільярдери раніше не розглядали, і показує, як російська еліта пристосовується до післявоєнної реальності.

Співзасновник ПАТ Лукойл Вагіт Алекперов претендує на багатомільярдний контрольний пакет акцій Яндекса, повідомили минулого місяця люди, знайомі з питанням, що знаменує собою перші великі інвестиції магната в сектор, не пов’язаний із нафтою.

Інший приклад — найбагатша людина в росії і найбільший акціонер гірничодобувного гіганта ПАТ ГМК Норильський нікель Володимир Потанін. Магнат зайнявся фінансами, купивши 35% акцій TCS Group Holding Plc, більш відомого як Тінькофф Банк, однієї з провідних російських фінтех-компаній. Він також придбав ПАТ Росбанк у Societe Generale SA через свою холдингову компанію Інтеррос і разом з Алекперовим є одним із претендентів на купівлю Яндекса.

Для енергетичних мільярдерів, таких як Алекперов, Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, великі виплати були викликані стрибком цін на енергоносії внаслідок російського вторгнення в Україну.

Найбільший у країні виробник скрапленого природного газу Новатек виплатив акціонерам найвищі дивіденди у своїй історії, а Лукойл рекомендував зробити другу за величиною виплату.

Виробник добрив, що належить мільярдеру Андрію Гур'єву, Фосагро торік також отримав найбільший прибуток за всю історію, оскільки тісніша логістика для російських виробників спричинила дефіцит на деяких ринках, що призвело до зростання цін.

Потанін і Гур'єв перебувають під санкціями Великої Британії та США, а Тимченко — під санкціями ЄС, США та Великої Британії. Алекперов і Міхельсон перебувають під санкціями Великої Британії.