Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські війська залишаються у білорусі, але створення ударних груп не фіксується – ЗСУ

29 листопада 2023, 13:21
російські війська залишаються у білорусі, але створення ударних груп не фіксується – ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Наразі ЗСУ контролюють будь-які переміщення та активність угруповань на території білорусі.

На території білорусі досі перебувають російські війська, однак Збройні сили України наразі не фіксують створення там ударних формувань.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі "Радіо Свобода".

"На кордоні з білоруссю не виявляється зараз ознак створення ударних угруповань військ противника. Відтак обстановка на кордоні залишається контрольованою. Збройні сили України - і частини, і формування - уважно слідкують за переміщенням і активністю ворога на протилежній території", - повідомив Повх.

Наразі там залишаються зв’язківці та персонал аеродромів, а підрозділів, які можуть використовуватися для наступу, немає. Йдеться, зокрема, про танкові чи піхотні формування, додав він.

"російські війська продовжують перебувати на території білорусі в поточний конкретний момент в невеликій кількості. Це особовий склад кількох передавальних вузлів зв’язку та аеродромна обслуга. Що стосується піхотних підрозділів, танкових підрозділів, тобто частин і підрозділів, які можуть створювати реальну військову загрозу для України, формування таких підрозділів зараз не виявлено", - сказав Повх.

Як зазначив Повх, ті війська, які раніше дислокувалися на території білорусі, перекинули на схід і південь України.

"Їх перекидали на найбільш загрозливі напрямки на сході та півдні України. росія використовувала білоруські полігони як тренувальні центри, а склади та запаси білоруських Збройних сил - в якості донора для своїх збройних сил і формувань", - розповів речник.

білорусь продовжує допомагати рф у війні проти України, ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території країни. Також росіяни використовували білорусь для завдання ракетних ударів.

 

Білорусьросійські військовівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Конфронтація росії із НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони росії – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії із НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони росії – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Політика
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється