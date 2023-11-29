російські війська залишаються у білорусі, але створення ударних груп не фіксується – ЗСУ

Наразі ЗСУ контролюють будь-які переміщення та активність угруповань на території білорусі.

На території білорусі досі перебувають російські війська, однак Збройні сили України наразі не фіксують створення там ударних формувань.



Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі "Радіо Свобода".

"На кордоні з білоруссю не виявляється зараз ознак створення ударних угруповань військ противника. Відтак обстановка на кордоні залишається контрольованою. Збройні сили України - і частини, і формування - уважно слідкують за переміщенням і активністю ворога на протилежній території", - повідомив Повх.

Наразі там залишаються зв’язківці та персонал аеродромів, а підрозділів, які можуть використовуватися для наступу, немає. Йдеться, зокрема, про танкові чи піхотні формування, додав він.

"російські війська продовжують перебувати на території білорусі в поточний конкретний момент в невеликій кількості. Це особовий склад кількох передавальних вузлів зв’язку та аеродромна обслуга. Що стосується піхотних підрозділів, танкових підрозділів, тобто частин і підрозділів, які можуть створювати реальну військову загрозу для України, формування таких підрозділів зараз не виявлено", - сказав Повх.



Як зазначив Повх, ті війська, які раніше дислокувалися на території білорусі, перекинули на схід і південь України.

"Їх перекидали на найбільш загрозливі напрямки на сході та півдні України. росія використовувала білоруські полігони як тренувальні центри, а склади та запаси білоруських Збройних сил - в якості донора для своїх збройних сил і формувань", - розповів речник.



білорусь продовжує допомагати рф у війні проти України, ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території країни. Також росіяни використовували білорусь для завдання ракетних ударів.