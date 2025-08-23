російський військовий втік до Норвегії, але його затримала поліція

Він дістався до Норвегії, перепливши річку на кордоні.

У п’ятницю вранці норвезька поліція затримала російського військовослужбовця, який нелегально перетнув кордон між росією та Норвегією.

Про це повідомляє телеканал VG.

За даними прикордонної служби, близько 9:20 ранку військовий переплив річку Пасвікельва, яка проходить вздовж кордону, після чого поліція району Фіннмарк отримала повідомлення про незаконний перетин.

Правоохоронці підтвердили факт затримання, але не розкрили особу чоловіка чи його мотивів. Поліція безпеки Норвегії також поінформована про інцидент, однак відмовилася надавати подробиці.

Адвокат затриманого Тронд Біті повідомив VG, що його клієнт це російський військовослужбовець.

"Він перебував в Україні та вирішив більше не брати участі у війні. Тому втік до Норвегії", - сказав адвокат.

За його словами, росіянин ухвалив це рішення з "міркувань совісті".