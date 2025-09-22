Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Створення танкових підрозділів у "Росгвардії" свідчить про довіру кремля – британська розвідка

22 вересня 2025, 16:08
Створення танкових підрозділів у
Це сигнал довіри та страху перед внутрішніми загрозами.

Створення танкових підрозділів у структурі "Росгвардії" є свідченням зростання довіри кремля до цієї силової інституції та посилення її ролі як інструменту внутрішнього контролю. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії від 22 вересня. 

За даними розвідки, голова "Росгвардії", колишній охоронець Володимира Путіна Віктор Золотов заявив про формування танкових підрозділів у межах розширення арсеналу важкого озброєння цієї структури.

Аналітики наголошують, що "Росгвардія" не підпорядковується Міністерству оборони рф, а напряму - кремлю. Її головне призначення це захист режиму зсередини, включно з придушенням можливих заколотів або протестів. Водночас, частини "Росгвардії" активно задіяні у війні проти України - переважно в тилових районах, хоча деякі з них використовувалися і на передовій, попри відсутність належного бойового оснащення.

У Британії нагадують, що указ путіна про озброєння "Росгвардії" важкою технікою був підписаний у серпні 2023 року і невдовзі після спроби заколоту Євгена Пригожина та його "Вагнера". 

Тоді Золотов хвалився "блискучими діями" своїх підрозділів під час придушення бунту, хоча, як зазначає розвідка, жодних доказів активної участі "Росгвардії" у тих подіях немає.

"Формування танкових частин у структурі "Росгвардії" — це помітна мілітаризація цієї сили, яка підвищує її здатність протидіяти як військовим, так і парамілітарним загрозам режиму путіна. Це також майже напевно свідчить про сталу довіру кремля до її лояльності", - йдеться у звіті.

 

