Рубіо послабив жорстку лінію США у перемовинах із Києвом – Politico

Поява держсекретаря США Марко Рубіо у переговорному процесі щодо американського "мирного плану" для України суттєво змінила підхід Вашингтона до взаємодії з Києвом.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, до прибуття Рубіо переговори вів міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, і його стиль був жорстким — з ультиматумами та вимогами погодитися на запропонований план із 28 пунктів до 27 листопада. Такий підхід викликав занепокоєння як у Києва, так і в європейських союзників.

Втім, після того як 23 листопада до Женеви приїхав Марко Рубіо, атмосфера перемовин змінилася. Тон став значно конструктивнішим, а американська сторона — більш гнучкою. Вашингтон відмовився від жорстких дедлайнів, а союзники відзначили, що США почали уважніше враховувати позиції України та Європи.

"Ми вважаємо, що участь Марко Рубіо у переговорах має велике значення", — сказав співрозмовник видання з країни НАТО. За його словами, завдяки Рубіо переговори уповільнилися, що дозволило уникнути тиску та перейти до реального діалогу.

Європейські посадовці розповіли Politico, що Рубіо фактично «наводить лад» у питанні щодо росії та України, переорієнтовуючи Білий дім на співпрацю із союзниками, а не на поступки москві. Він також зумів залучити до роботи в Женеві інших представників адміністрації та узгодити їхні розбіжності.

"Рубіо — професіонал, який знає свою справу. Але він працює на президента, який ухвалює остаточні рішення", — наголосив один із європейських співрозмовників.

За інформацією Politico, участь Рубіо зробила позицію США значно податливішою. Він заявив журналістам, що мета — завершити обговорення "якнайшвидше", але вже не до Дня подяки, як наполягав Вашингтон раніше.

Адміністрація Трампа також перестала наполягати на початковому 28-пунктному плані, який викликав серйозні побоювання в союзників. Хоча формально документ називали «відправною точкою», насправді США спочатку не були готові до компромісів. Втручання Рубіо змінило це.

"Український уряд просто не може підписати капітуляцію, навіть у такій складній ситуації", — наголосив один із європейських чиновників.

Нагадаємо, що США та Україна в Женеві узгодили новий проєкт мирної угоди на 19 пунктів, а найчутливіші політичні питання передали на розгляд президентам обох держав.