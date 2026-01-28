Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо пояснив роль США у гарантіях безпеки для післявоєнної України

28 січня 2026, 20:16
Рубіо пояснив роль США у гарантіях безпеки для післявоєнної України
Wikipedia
Держсекретар також підкреслив необхідність переосмислення НАТО.

На переговорах у Абу-Дабі обговорюються гарантії безпеки для України, що передбачають можливе розгортання невеликої кількості військ Великої Британії та Франції, а також підтримку зі сторони США.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив під час виступу в Сенаті, повідомляє The Guardian.

За його словами, хоча деякі європейські країни готові розмістити війська в післявоєнній Україні, справжньою гарантією безпеки є саме підтримка США. Рубіо наголосив, що без цієї підтримки навіть присутність європейських сил не матиме значного ефекту.

Держсекретар також підкреслив необхідність переосмислення НАТО та збільшення оборонних інвестицій європейськими партнерами. За його словами, протягом останніх 20–30 років союзники не інвестували достатньо в оборону, тому США змушені забезпечувати ключову роль у гарантуванні безпеки в різних регіонах світу.

"НАТО буде сильнішим, якщо наші союзники стануть більш спроможними. Чим сильнішими будуть наші партнери, тим більшою гнучкістю володітимуть США для забезпечення своїх інтересів у світі", – зазначив Рубіо, додавши, що це не відмова від Альянсу, а адаптація до реалій XXI століття.

Нагадаємо, цими вихідними в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори між Україною, росією та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони.

