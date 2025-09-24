Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо зустрінеться з Лавровим, що прилетів на Генасамблею ООН

24 вересня 2025, 15:22
Рубіо зустрінеться з Лавровим, що прилетів на Генасамблею ООН
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Зустріч з Лавровим запланована на 12 годину за місцевим часом
Держескретар США Марко Рубіо проведе зустріч з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим, що прилетів до Штатів на Генасамблею ООН. "
 
Про це пише "Радіо Свобода".
 
В розкладі, опублікованому Держдепом, зустріч з Лавровим запланована на 12 годину за місцевим часом. Невідомо, скільки вона триватиме, але вже через годину держсекретар має провести іншу зустріч – з членами Ради співробітництва країн Перської затоки.
 
Путінський речник перед зустріччю сказав, що Лавров буде "доносити позицію" американському держсекретарю.
 
Пєсков коментував журналістам учорашні заяви президента США Дональда Трампа, зроблені після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським. Тоді американський лідер сказав, що Україна за підтримки Європи, вірогідно, зможе звільнити території до "оригінального" вигляду, і що економіка росії в поганому стані. 
 
Пєсков додав, що це бачення “контрастує” з кремлівським. 

 

