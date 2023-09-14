Румунія має намір збільшити транзит українського зерна до 4 млн тонн впродовж жовтня

Таким чином Румунія допоможе Україні експортувати зерно.

Румунія розвиває порти на Дунаї та в Констанці, щоб допомогти Україні експортувати зерно. Мета: збільшити транзит українського зерна до 4 млн тонн протягом жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє Standard.

"Ми повинні допомогти Україні експортувати зерно. Протягом найближчого місяця ми постараємося збільшити обсяг перевезень через Румунію з двох до чотирьох мільйонів тонн. Тому Румунія вклала великі кошти в порти на Дунаї та в Констанці", - заявив він.

Чолаку також прокоментував атаки безпілотників рф на порти в Дунаї.

"Атаки російських безпілотників на порти поблизу Румунії - явна ознака того, що росія не хоче, щоб Румунія продовжувала ці інвестиції. Ми впровадимо систему попередження про безпілотники в прикордонних районах, щоб румунське населення було поінформоване набагато швидше і краще. НАТО також бере в цьому участь", - додав він.