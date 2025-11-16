Самарську область рф атакували дрони: палає великий НПЗ
16 листопада 2025, 10:23
Фото: www.ekathimerini.com
Над Новокуйбишевським НПЗ зафіксували яскраві спалахи, місцеві повідомили про вибухи.
У ніч на 16 листопада в Самарі й області під час дронової атаки було чути десятки вибухів.
Про це написав моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
За даними пабліка під атакою дронів були Новокуйбишевський нафтопереробний завод і підстанції.
"Новокуйбишевськ, повідомляють що над заводським районом смарагдове небо, попередньо горить НПЗ", – йдеться у повідомленні.
Відомо також, що під ударом цієї ночі був Волгоград. Пабліки писали про влучання на територію нафтопереробного заводу "Лукойл – Волгограднефтепереработка".