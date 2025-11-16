Самарську область рф атакували дрони: палає великий НПЗ

Над Новокуйбишевським НПЗ зафіксували яскраві спалахи, місцеві повідомили про вибухи.

У ніч на 16 листопада в Самарі й області під час дронової атаки було чути десятки вибухів.

Про це написав моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За даними пабліка під атакою дронів були Новокуйбишевський нафтопереробний завод і підстанції.

"Новокуйбишевськ, повідомляють що над заводським районом смарагдове небо, попередньо горить НПЗ", – йдеться у повідомленні.

Відомо також, що під ударом цієї ночі був Волгоград. Пабліки писали про влучання на територію нафтопереробного заводу "Лукойл – Волгограднефтепереработка".