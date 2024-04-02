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Саміт НАТО буде сфокусований на "дорожній карті" вступу України до Альянсу – Блінкен

02 квітня 2024, 20:35
Саміт НАТО буде сфокусований на
Фото: Укрінформ
Захід заплановано на 9-11 липня у Вашингтоні

Сполучені Штати Америки розраховують обговорити розробку "дорожньої карти" вступу України до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.  

За словами голови Державного департаменту США, він обговорив із французьким колегою саміт НАТО та питання членства України. Більш детально цю тему обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Він нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу.

"Проблема в тому, щоб мати гарну і ясну "дорожню карту", щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт у НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу, дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту", - наголосив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що така "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга ще у березні минулого року заявляв про те, що Україна розраховує отримати "дорожню карту" для вступу до НАТО на саміті, що проходив у Вільнюсі. Також наша країна розраховувала і на офіційне запрошення до НАТО. Цього так і не сталося.

Натомість союзники знову пообіцяли Україні членство в Альянсі.

 

війна в Україніросія окупантисаміт НАТОдорожня карта

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