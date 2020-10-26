Samsung і Стенфордський університет розробляють нову VR-технологію
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Engadget.
Фото: Укрінформ
Як зазначає видання, проблемою сучасних окулярів віртуальної реальності є так званий ефект "вхідних дверей", тобто проміжків між пікселями, які помічаються при погляді на дисплей в окулярах максимально близько до очей.
Ця неточність може повністю зникнути, якщо Samsung та Стенфордський університет завершать розробку OLED-технології, яка дозволить окулярам підтримувати роздільну здатність до 10 тис. пікселів на 2,54 см, або 1 дюйм. Цей показник значно перевищує той, що застосовується у будь-якому сучасному дисплеї окулярів віртуальної реальності.
Суть нової OLED-технології полягає у використанні плівки для випромінювання білого світла між рефлективними шарами - зі срібла та металу. Ця оптична "метаповерхня" змінює відбивні властивості та дає змогу певним кольорам резонувати через пікселі. Така конструкція забезпечує більшу щільність пікселів, ніж в OLED та RGB-телефонів, проте не погіршує рівень яскравості так, як у деяких телевізорів з технологією OLED.
Engadget зазначає, що ця технологія створює практично "бездоганне" зображення для віртуальної та доповненої реальності. Її глобальне запровадження може тривати роками, однак ефекту "вхідних дверей" вдається уникнути, й окремих пікселів не буде видно.
Читайте також: Місія OSIRIS-REx: у NASA показали, як торкнулися астероїда
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ