ПОЛІТИКА

Сенат США готується ухвалити пакет законопроєктів для посилення тиску на росію

22 жовтня 2025, 13:24
Фото: Укрінформ
Такий крок має створити імпульс для покарання рф, не торкаючись при цьому законопроєкту про санкції, який залишається в підвішеному стані.

У середу, 22 жовтня, комітет Сенату США з закордонних справ збирається схвалити три законопроєкти, спрямовані на посилення тиску на роосію.

Про це повідомляє Axios.

Рішення комітету збігається з візитом до Вашингтона генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який у середу зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом та ключовими законодавцями.

У разі проходження через комітет законопроєкти дозволять групі сенаторів з обох партій створити імпульс для дій проти Москви й надіслати сигнал про те, що Конгрес США готовий до рішучих дій.

"Оскільки Білий дім, здається, не бажає діяти, я вважаю, Конгресу важливо вжити певних заходів, і я дуже рада, що вперше цього року ми матимемо законопроєкти, які ускладнять росії продовження цієї війни", — сказала Axios сенатор-демократ Джин Шахін.

Очікується, що комітет розгляне три законопроєкти, підтримувані обома партіями:

один з них передбачає визнання росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей;

інший передбачає економічні санкції проти Китаю за підтримку російської війни;

третій законопроєкт передбачає перерозподіл заморожених російських активів, що знаходяться в США, і переказ коштів Україні кожні 90 днів.

Законодавчий пакет покликаний створити імпульс для покарання росії, не торкаючись при цьому раніше розробленого законопроєкту про каральні санкції, який залишається в підвішеному стані.

У липні Сенат збирався ухвалити законопроєкт про антиросійські санкції, підтримку якому висловили вже 83 сенатори (документ передбачає, серед іншого, 500% мита проти країн, які купують нафту в росії). Але лідери республіканців у Сенаті відклали розгляд законопроєкту після того, як Трамп сам оголосив, що запровадить 100% мито, якщо російський диктатор владімір путін не припинить війну. Потім Трамп і путін провели саміт на Алясці, і республіканці в Сенаті хотіли дати президенту США більше можливостей для переговорів, що розчарувало демократів.

Згодом Трамп знову висловив розчарування діями путіна, але зрештою, здавалося, вкотре став більш відкритим до взаємодії з російським диктатором, запланувавши саміт у Будапешті — ця зустріч, однак, зараз відкладена, писали ЗМІ.

війнаСенат СШАсанкціі проти росіїросія окупанти

