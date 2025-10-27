Сербія заявила про готовність прийняти переговори України з росією
Белград готовий стати майданчиком для переговорів між Україною та рф.
Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич в інтерв’ю телеканалу Fox News, наголосивши на необхідності якнайшвидшого завершення війни.
За словами Джурича, Сербія пропонує свої послуги як посередник, спираючись на власний дипломатичний досвід і "дружні стосунки з усіма сторонами конфлікту".
Він підкреслив, що Белград готовий надати платформу для переговорів, які могли б допомогти покласти край війні, що призвела до численних жертв і руйнувань.
"Сербія також серед країн, які пропонують свої корисні послуги, враховуючи наш досвід і той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо буде зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії", - зазначив Джурич.
Глава сербської дипломатії наголосив, що його країна підтримує всі миротворчі ініціативи, виступає за збереження територіальної цілісності та суверенітету всіх держав у межах, визнаних ООН, включно з Україною.
Водночас, як зазначають аналітики, Сербія є “нетиповим місцем” для таких переговорів через свої історичні, культурні та релігійні зв’язки з росією.
Белград засудив російське вторгнення в Україну та анексію окупованих територій на рівні ООН, однак не приєднався до західних санкцій проти москви. Джурич також підкреслив, що Сербія намагається зберігати баланс між Сходом і Заходом, залишаючись водночас стратегічним партнером Сполучених Штатів.
"Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою політикою, що дозволяє нам залишатися самостійними попри наш розмір. Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство зі США", - сказав він.