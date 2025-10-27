Сербія заявила про готовність прийняти переговори України з росією

Глава МЗС Джурич наголосив на необхідності швидкого завершення війни та готовності Белграда сприяти мирному врегулюванню.

Белград готовий стати майданчиком для переговорів між Україною та рф.

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич в інтерв’ю телеканалу Fox News, наголосивши на необхідності якнайшвидшого завершення війни.

За словами Джурича, Сербія пропонує свої послуги як посередник, спираючись на власний дипломатичний досвід і "дружні стосунки з усіма сторонами конфлікту".

Він підкреслив, що Белград готовий надати платформу для переговорів, які могли б допомогти покласти край війні, що призвела до численних жертв і руйнувань.

"Сербія також серед країн, які пропонують свої корисні послуги, враховуючи наш досвід і той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо буде зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії", - зазначив Джурич.

Глава сербської дипломатії наголосив, що його країна підтримує всі миротворчі ініціативи, виступає за збереження територіальної цілісності та суверенітету всіх держав у межах, визнаних ООН, включно з Україною.

Водночас, як зазначають аналітики, Сербія є “нетиповим місцем” для таких переговорів через свої історичні, культурні та релігійні зв’язки з росією.

Белград засудив російське вторгнення в Україну та анексію окупованих територій на рівні ООН, однак не приєднався до західних санкцій проти москви. Джурич також підкреслив, що Сербія намагається зберігати баланс між Сходом і Заходом, залишаючись водночас стратегічним партнером Сполучених Штатів.

"Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою політикою, що дозволяє нам залишатися самостійними попри наш розмір. Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство зі США", - сказав він.