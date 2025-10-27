Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сербія заявила про готовність прийняти переговори України з росією

27 жовтня 2025, 10:43
Сербія заявила про готовність прийняти переговори України з росією
Фото: blic.rs
Глава МЗС Джурич наголосив на необхідності швидкого завершення війни та готовності Белграда сприяти мирному врегулюванню.

Белград готовий стати майданчиком для переговорів між Україною та рф. 

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич в інтерв’ю телеканалу Fox News, наголосивши на необхідності якнайшвидшого завершення війни. 

За словами Джурича, Сербія пропонує свої послуги як посередник, спираючись на власний дипломатичний досвід і "дружні стосунки з усіма сторонами конфлікту". 

Він підкреслив, що Белград готовий надати платформу для переговорів, які могли б допомогти покласти край війні, що призвела до численних жертв і руйнувань. 

"Сербія також серед країн, які пропонують свої корисні послуги, враховуючи наш досвід і той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо буде зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії", - зазначив Джурич. 

Глава сербської дипломатії наголосив, що його країна підтримує всі миротворчі ініціативи, виступає за збереження територіальної цілісності та суверенітету всіх держав у межах, визнаних ООН, включно з Україною. 

Водночас, як зазначають аналітики, Сербія є “нетиповим місцем” для таких переговорів через свої історичні, культурні та релігійні зв’язки з росією. 

Белград засудив російське вторгнення в Україну та анексію окупованих територій на рівні ООН, однак не приєднався до західних санкцій проти москви. Джурич також підкреслив, що Сербія намагається зберігати баланс між Сходом і Заходом, залишаючись водночас стратегічним партнером Сполучених Штатів. 

"Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою політикою, що дозволяє нам залишатися самостійними попри наш розмір. Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство зі США", - сказав він.

 
УкраїнаРосіявійнаСербія

Останні матеріали

Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється