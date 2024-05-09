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"Шахеди" над Києвом збивають журналісти та судді, які сформували добровольчий підрозділ "Мрія" – The Guardian

09 травня 2024, 17:33
Бригада складається з добровольців, які поєднують цивільну службу з бойовими чергуваннями.

Небо над Києвом серед інших захищають журналісти та судді, які сформували добровольчий підрозділ "Мрія". Озброєні далеко не новою зброєю, вони збивають над столицею ворожі дрони.

Про це пише The Guardian.

Від минулого року 241-ша бригада тероборони, в якій служить сержант із позивним "Шишак", нишпорить в небесах у пошуках російських літальних об’єктів за 100 км на схід від Києва, на одному з кількох маршрутів польоту безпілотників. Їхнє завдання — збити дрони до того, як ті досягнуть столиці. 

"Мені подобається моя робота. Ми досить успішні. Ми зупиняємо смерть тут. Наші сім’ї в Києві, тому ми захищаємо наших дружин і дітей", – розповідає боєць.

Підрозділ також має пару радянських великокаліберних кулеметів ДШК, відомих як "Душки". Вони оснащені трасуючими і звичайними патронами. 

Капітан Олександр Жигун розповів, що його взвод складається зі старших бійців, віком 30-40 років. Йому самому – 38 років. Більшість прийшли з цивільного життя, працювали тележурналістами та дизайнерами. Зброя у них теж була середнього віку. Але досі їм вдавалося збивати кожен дрон, з яким вони мали справу. 

Інший підрозділ тієї ж таки 241-ої бригади обороняє центр Києва. На 12-му поверсі багатоквартирного будинку на околиці міста розмістили кулеметний пост. Поруч знаходиться ТЕЦ. 

За словами бійця на ім’я Євген Мєзєнцев, його кулемет "Максим", виготовлений ​​в 1944 році, збив чотири безпілотники. Більшість членів його підрозділу – відомого як "Мрія" – є добровольцями на неповний робочий день і працюють у юридичній професії. Декілька разів на місяць він цілодобово чергує. Решту часу – суддя апеляційного суду в одному з районів столиці.

"У нас немає вибору. Ми повинні виграти цю війну. Якщо ми цього не зробимо, наші діти та онуки все одно будуть воювати з росіянами. Ніхто з нас не хоче жити в путінській росії. Ми хочемо бути вільними та незалежними. Ми не хочемо бути рабами свого ближнього", – сказав він.

Інший суддя-доброволець Микола Місечко вважає марними переговори з москвою.

е нонсенс. Ви знаєте, що росіянин бреше, коли він відкриває рота", – сказав він.

ППОшахедивійна в Україніросія-агресор

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