Шольц не готовий змінити свою думку щодо використання німецької зброї по території рф

Водночас він наголосив, що Україна буде продовжувати отримувати підтримку.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції після завершення саміту Європейської політичної спільноти заявив, що не готовий змінити свою думку стосовно дозволу нашій державі бити німецькою зброєю по цілям на території рф.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я бачу консенсус щодо того, що такі кроки не розглядаються, у тому числі – дуже чітко з боку США", – зазначив Шольц.

Він також торкнувся загалом питання підтримки України в майбутньому.

"Я виходжу з того, що те, про що ми домовилися між собою, зокрема, в колі G7, також під час перемовин, які ми нещодавно провели у Вашингтоні, Україна буде продовжувати отримувати підтримку", – наголосив політик.

Він також нагадав про рішення G7 мобілізувати великий кредит" для України - 50 мільярдів доларів доходів від заморожених активів російського центробанку.

За його словами, це дасть Україні відчуття впевненості та безпеки щодо гарантування фінансування її потреб.