Шольц вилетить до Парижа, де зустрінеться з Зеленським і Макроном

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до Парижа, аби 9 лютого зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє NTV.

Джерела видання у Берліні повідомили, що ввечері Шольц вилетить до Парижа для зустрічі із Зеленським та Макроном.



Також видання зазначає, що Зеленський не планує відвідувати Берлін під час своєї поїздки.

"Канцлер Олаф Шольц прилетить до Парижа цієї середи ввечері та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном", - йдеться в повідомленні.