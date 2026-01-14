Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Швеція долучилася до військових навчань у Гренландії

14 січня 2026, 20:59
Швеція долучилася до військових навчань у Гренландії
Фото: sverigesradio.se
Швеція направила свій особовий склад на офіційне прохання Данії.

Шведські військові прибули до Гренландії для участі у міжнародних військових навчаннях "Операція Арктична витривалість".

Про це написав в соцмережі Х прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

За словами чиновника, офіцери зі Швеції увійшли до багатонаціональної групи військових союзників, які спільно відпрацьовуватимуть сценарії реагування на потенційні загрози в арктичному регіоні.

Навчання "Операція Арктична витривалість" організувала Данія, щоб перевірити оперативну готовність сил союзників, а також відпрацювати координацію між країнами НАТО та партнерами у Північній Атлантиці.

Швеція направила свій особовий склад на офіційне прохання Данії.

У рамках підготовки шведські військові будуть залучені до планування майбутніх етапів навчань, включно з тактичними маневрами, логістичною підтримкою та взаємодією з іншими країнами-учасниками. Це дозволить перевірити здатність союзників швидко реагувати на кризові ситуації в арктичному регіоні.

Прем’єр-міністр Крістерссон підкреслив, що участь шведських військових у навчаннях демонструє відданість Стокгольма принципам колективної безпеки та підтримку союзників у стратегічно важливому регіоні.

Нагадаємо, міністерство оборони Данії відправило до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

ШвеціяДаніявійськовіГренландія

Останні матеріали

Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється