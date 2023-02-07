Швеція розгорнула ЗРК Patriot для захисту важливого порту Гетеборг
Це вперше, коли американська система ЗРК Patriot була застосована шведськими збройними силами в дії. Про це повідомило видання Euractiv.
"Західне узбережжя з портом Гетеборг є стратегічно важливим з усіма перевезеннями, які туди надходять, і тому дуже важливо мати можливість захистити його від нападу за допомогою цієї системи", - заявила пресофіцерка Збройних сил Швеції Тереза Фагерстедт.
Вона додала, що це не навчання, а частина операції з підвищення готовності. Шведські збройні сили вважають ризик збройного нападу на Швецію низьким, але не виключають такого сценарію. Після нападу росії на Україну Швеція збільшила свої військові витрати, які включають закупівлю ракет для ЗРК Patriot у США.
Відомство окремо підкреслило, що ця операція не була викликана змінами оцінки загрози для Швеції.