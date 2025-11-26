Швеція закликає ЄС якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти росії

Стокгольм вимагає посилення тиску на москву.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна хоче, щоб ЄС якомога швидше ухвалив 20-й пакет санкцій проти росії, щоб зберегти тиск на москву.

Про це повідомляє The Guardian.

Мальмер Стенергард у розмові з журналістами наголосила на необхідності продовження економічних санкцій, аби чинити тиск на росію.

"Ми хочемо, щоб ЄС продовжив роботу над 20-м пакетом санкцій. Він повинен ще сильніше вдарити по російських доходах від енергоносіїв. Ми можемо підвищити вартість війни путіна", – сказала вона.

Глава МЗС Швеції також згадала про пропозицію щодо спеціальної позики для України, яка фінансуватиметься за рахунок заморожених російських активів.

"Ми наполягаємо на тому, щоб продовжувати цю роботу, і, за інформацією на сьогодні, Комісія готова представити відповідні юридичні документи", – сказала міністерка.