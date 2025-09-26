Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти росії

26 вересня 2025, 17:40
Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти росії
Фото: dt.ua
Словаччина не вперше виступає проти санкцій проти москви.

Словаччина заблокувала введення нового, 19-го санкційного пакета Євросоюзу проти росії.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його словами, посли ЄС вперше обговорили новий пакет обмежень 26 вересня, проте "ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина блокує поки що".

Словаччина не вперше виступає проти санкцій проти москви. Аналогічну позицію країна займала під час ухвалення 18-го пакета, вимагаючи гарантій щодо ініціативи RePowerEU, яка передбачає повне припинення поставок російського газу до ЄС з 1 січня 2028 року. Разом з Угорщиною Словаччина виступає проти повної відмови від російських енергоресурсів.

19-й пакет санкцій, представлений Євросоюзом 19 вересня, передбачає відмову від російського СПГ з 1 січня 2027 року, обмеження проти компаній «Роснафта» та «Газпромнафта», додаткові обмеження для країн, які допомагають рф обходити санкції, а також обмеження для 118 суден тіньового флоту.

Для порівняння, 18-й пакет санкцій, ухвалений 18 липня, стосувався 14 людей і 41 організації, охоплюючи енергетичний, банківський і військовий сектори, а також підприємства в Білорусі та Китаї. Тоді ЄС знизив граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель, що, на думку України, було необхідним кроком.

