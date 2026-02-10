Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Словаки зібрали понад €1 млн на енергетичну підтримку України

10 лютого 2026, 13:18
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Менш ніж за два тижні словаки зібрали більше мільйона євро на генератори та зарядні станції для українських регіонів

У Словаччині менш ніж за два тижні зібрали понад 1 мільйон євро на енергетичну підтримку України в межах благодійної кампанії "Тепло для України". 

Про це повідомляє словацький портал Novyny.

Збір стартував наприкінці січня з ініціативи Посольства України в Словацькій Республіці, платформи Donio та громадських організацій. 

Спочатку організатори планували залучити 500 тисяч євро для закупівлі генераторів і зарядних станцій для регіонів, що найбільше постраждали від російських обстрілів узимку - Києва, Чернігова, Сум, Запоріжжя та Дніпра. Утім, завдяки активній підтримці громадськості суму вдалося більш ніж удвічі перевищити.

До кампанії долучилися понад 19 тисяч людей, зокрема організації та компанії. Учасники збору залишали слова підтримки для українців, зокрема:

''Дуже тримаємо за вас кулаки, щоб ви витримали й цю зиму'', ''Україна бореться і за наші цінності'', "Тепла та перемоги".

У межах ініціативи вже передано 22 генератори та дві зарядні станції. Зокрема, вісім генераторів отримали Суми та Сумська область, ще вісім - Запоріжжя, а шість генераторів і дві зарядні станції Дніпро. Частина обладнання вже використовується, решта має прибути найближчим часом.

У Посольстві України в Словаччині повідомили, що підготовка наступних поставок триває. Найближчим часом генератори та зарядні станції буде спрямовано до Сум і Сумської області, Дніпра, Києва та Запоріжжя. Завдяки перевиконанню плану збору допомогу також отримає Харків.

 
Словаччинапідтримка України

