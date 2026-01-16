Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Словацький прем'єр проведе зустріч із Трампом

16 січня 2026, 13:40
Словацький прем'єр проведе зустріч із Трампом
Фото: news.yahoo.com
Словацький прем’єр планує обговорити з главою Білого дому плани будівництва нової атомної електростанції.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо у суботу, 17 січня, проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву офісу Фіцо.

Зустріч Фіцо і Трампа має на меті зміцнення зв’язків США і Словаччини, йдеться в заяві.

Словацький прем’єр планує обговорити з главою Білого дому плани будівництва нової атомної електростанції. Контракт на суму 15 млрд євро може бути укладений з американською компанією Westinghouse вже наступного року.

Словацька делегація має намір підписати в п'ятницю у Вашингтоні міжурядову угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики з урядом США, що має прокласти шлях для переговорів з Westinghouse.

