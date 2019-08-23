"Слуга народу" заявила про перехід на нову систему голосування "Рада-4"

"Це не питання сенсорної кнопки, ми будемо говорити про впровадження "Ради-4"

Один з лідерів партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, який претендуватиме на посаду першого віцеспікера, анонсував перехід на нову систему голосування "Рада-4".

"Технічний ресурс "Рада-3" вичерпала, якщо не помиляюся, 2008 року. За цей період, на жаль, пройшли всі терміни гарантії. Тому одним з перших завдань, які ми будемо вирішувати в новій Верховній Раді, буде питання ідентифікації голосування. Але це не питання сенсорної кнопки. Це така річ, яка просто реагує на тепло людини. Ми будемо говорити про впровадження "Ради-4". Але ви розумієте, що потрібно спочатку поставити техзавдання, а друге - виписати регламент", - сказав Руслан Стефанчук на брифінгу в п'ятницю.

Для початку парламент розглядатиме законопроєкт про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, який вніс у червні президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, впровадити і контролювати персональне голосування депутатів Верховної Ради спробували 2012 року. Тоді парламент прийняв закон, який зобов'язує депутатів ставити особистий підпис перед початком засідання парламенту, а також обов'язкове голосування депутата, навіть якщо він "утримався".

"Раду-3" встановили 2002 року. У 2008 році її модернізували, передбачивши голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. Під час тестування "Ради-3" виявили можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки.

У 2015 році систему "Рада-4" із сенсорною кнопкою встановили в Київраді. Вона обійшлася місцевому бюджету в 13 млн гривень.