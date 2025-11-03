Новий чеський парламент офіційно розпочав роботу

Новообраний склад Палати представників вперше зібрався на установче засідання, щоб обрати керівництво та сформувати парламентські комітети.

У Чехії вперше зібрався новий склад Палати представників, обраний на парламентських виборах 3–4 жовтня.

Про це пише чеський новинний портал IDNES.

Установче засідання відбулося у найпізнішу можливу за законом дату через 30 днів після виборів, яку призначив президент країни.

На початку засідання троє депутатів від переможної партії ANO – губернатор та два мери – відмовилися від своїх мандатів. Їхні місця займуть інші кандидати з партійного списку.

Під час першого засідання нового парламенту депутати оберуть спікера та віцеспікерів, а також сформують комітети для роботи у поточному скликанні.

На початку жовтня в Чехії відбулись парламентські вибори, де перемогла партія Бабіша з антиукраїнською позицією.